Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с К??лейй 12 мин.Сколько минут был в пути Коля?(Ошибок нету)

Математика

Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с К??лейй 12 мин.Сколько минут был в пути Коля?(Ошибок нету)

Автор: Гость