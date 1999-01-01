Вариант – 1. Укажите правильный ответ. (За каждый правильный ответ – 0,5 балла). 1. Термин «экология» дословно переводится с древнегреческого как: (а) наука о живой пр ироде; (б) наука о взаимоотношении человека со ср...

Вариант – 1. Укажите правильный ответ. (За каждый правильный ответ – 0,5 балла). 1. Термин «экология» дословно переводится с древнегреческого как: (а) наука о живой пр ироде; (б) наука о взаимоотношении человека со средой обитания; (в) домоводство, учение о местообитании; (г) учение о биологическом многообразии. 2. Термин «экология» предложен и введен в научный оборот: (а) Аристотелем в 360 г. до н.э.; (б) А. Эйнштейном в 1922 г.; (в) Э.Геккелем в 1869 г.; (г) ООН в 1945 г. 3. Какой из разделов биоэкологии изучает наименьшую структурную единицу: (а) аутэкология; (б) демэкология; (в) синэкология; (г) биогеоценология. 4. Наука, изучающая совокупность и структуру связей между организмами и средой их обитания называется: (а) биология; (б) экология; (в) зоология. 5. Элемент среды обитания, способный оказывать прямое влияние на живой организм хотя бы на одной из стадий развития, относится к : (а) биологическому фактору; (б) абиотическому фактору; (в) экологическому фактору; (г) антропогенному фактору. 6. Всевозможные влияния на организмы элементов неживой природы это: (а) биологическому фактору; (б) абиотическому фактору; (в) экологическому фактору; (г) антропогенному фактору. 7. Факторы, влияющие на экосистему и вызванные индустриальным прогрессом, называют: (а) технологические; (б) технократические; (в) техногенные; (г) вредные; (д) антропогенные. 8. Среди перечисленных факторов укажите стабильные: (а) миграции; (б) солнечная энергия; (в) колебания температуры; (г) град; (д) сила притяжения. 9. Борьба за пищевые ресурсы, свет, жизненное пространство относится к: (а) мутуализму; (б) паразитизму; (в) конкуренции; (г) хищничеству. 10. Существование вида определяется как недостатком, так и избытком любого ряда факторов, близких к пределу выносливости организма. Это формулировка: (а) закона толерантности; (б) закона Ю. Либиха; (в) закона В. Шелфорда; (г) закона минимума. Тест 1.1. -1.2. «Основы теоретической экологии» Вариант – 2. Укажите правильный ответ. (За каждый правильный ответ – 0,5 балла). 1. Термин «экология» происходит от греческого «ойкос», что значит: (а) вселенная, мир; (б) дом, жилище; (в) разум, мышление; (г) спасти, сберечь. 2. Термин «экология» был впервые применен: (а) В.И.Вернадским; (б) В.И.Лениным; (в) Аристотелем; (г) Э.Геккелем; (д) Ч.Дарвиным. 3. Прикладная экология это: (а) раздел экологии, изучающий биоценозы; (в) раздел экологии, изучающий популяции; (г) раздел экологии, изучающий практические вопросы охраны среды. 4. Всевозможные влияния, которые испытывает живой организм со стороны окружающих его живых существ, относятся к: (а) биологическому фактору; (б) абиотическому фактору; (в) экологическому фактору; (г) антропогенному фактору. 5. Всевозможные влияния, обусловленные активным отношением человека к природе, относятся: (а) биологическому фактору; (б) абиотическому фактору; (в) экологическому фактору; (г) антропогенному фактору. 6. Экосистему Земли также называют: (а) геноцидом; (б) биогеоценозом; (в) циррозом. 7. Факторы, влияющие на экосистему и вызванные всеми видами деятельности человека, называют: (а) технологические; (б) технократические; (в) техногенные; (г) антропогенные. 8. Среди перечисленных факторов укажите сменные: (а) миграции; (б) солнечная энергия; (в) колебания температуры; (г) спячка; (д) состав атмосферы. 9. Живые организмы, существующие за счет питания живой тканью другого организма, вступают во взаимоотношения: (а) мутуализм; (б) паразитизм; (в) конкуренция; (г) хищничество. 10. Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей, т.е. фактором минимума, это формулировка: (а) закона толерантности; (б) закона Ю. Либиха; (в) закона В. Шелфорда; (г) закона минимума.