Вариант 1. А1. Функцией нервной системы является: а) регуляция работы органов и систем органов; б) осуществление связи организма с внешней средой; в) психическая деятельность: речь, мышление, социальное поведение; г) все п...

Биология

Вариант 1. А1. Функцией нервной системы является: а) регуляция работы органов и систем органов; б) осуществление связи организма с внешней средой; в) психическая деятельность: речь, мышление, социальное поведение; г) все перечисленное. А2. Серое вещество мозга образовано скоплением: а) длинных отростков нейронов; б) тел нейронов; в) длинными и коротким отростками нейронов. г) коротких отростков нейронов. А3. Синапс – это: а) окончание нейрона б) начало нейрона в) место контакта двух нейронов г) тело нейрона А4. В каком случае правильно назван путь спинномозгового рефлекса: а) головной мозг – рецептор – мышца – спинной мозг; б) мышца – спинной мозг – головной мозг – рецептор ; в) рецептор – спинной мозг – мышца – головной мозг; г) рецептор – спинной мозг – головной мозг – мышца. А5. В головном мозге полушария и кору имеют: а) средний мозг, полушария большого мозга; б) мозжечок и промежуточный мозг; в) полушария большого мозга и мозжечок; г) все отделы головного мозга. А6. Функцией продолговатого мозга является: а) мышление, речь, память; б)регуляция чихания, кашля, дыхания, кровообращения; в) координация движения, поддержание позы и равновесия; г) регуляция температуры, чувства жажды, голода и насыщения. А7. От головного мозга отходят нервы в количестве: а) 10 пар б) 11 пар в) 12 пар г) 14 пар А8. При травме мозжечка наблюдается: а) падение мышечного тонуса б) расстройство движений и изменение походки в) учащение дыхания г) нарушения зрения А9. Борозды и извилины имеются у: а) гипоталамуса б) больших полушарий в) продолговатого мозга г) моста А10. Расстройство деятельности вегетативной нервной системы у человека приводит к: а) избыточному синтезу витаминов. б) воспитательным процессам в органах дыхания. в) нарушению режима питания. г) нарушению согласованной работы внутренних органов. А11. Нейроны коры, воспринимающие зрительные образы, расположены в: а) затылочной доле б) теменной доле в) височной доле г) лобной доле А12. Впервые большие полушария появились у: а) рыб б) земноводных в) пресмыкающихся г) млекопитающих

Автор: Гость