Варіант 2 1. Укажіть від якого органа відгалузився плавальний міхур: A) аорти; Б) л??геневих мішків; B) кишечнику; Г) стравоходу.
Биология
Варіант 2 1. Укажіть від якого органа відгалузився плавальний міхур: A) аорти; Б) л??геневих мішків; B) кишечнику; Г) стравоходу.
Ответ(ы):
Гость:
Г) Стравоходу(пищевод).
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