Вариант 2 А1. Какой из подтипов не входит в тип хордовые? 1) саркодовые 2) бесчерепные 3) черепные 4) позвоночные А2. Какой представитель типа хордовых не имеет парных плавников? 1) карп 2) тунец 3) ланцетник 4)тр...

Биология

Вариант 2 А1. Какой из подтипов не входит в тип хордовые? 1) саркодовые 2) бесчерепные 3) черепные 4) позвоночные А2. Какой представитель типа хордовых не имеет парных плавников? 1) карп 2) тунец 3) ланцетник 4)треска A3. Где происходит оплодотворение ланцетника? 1)в песке 2) в воде 3) в земле 4) в иле А4. Какого органа нет у подтипа черепные? 1) черепа 2) позвоночника 3) выделительных трубочек 4) почек В1. Назовите органы дыхания хордовых. В2. Назовите органы выделения черепных. С1. Опишите центральную нервную систему представи¬телей подтипа черепные.

Автор: Гость