Варолиев мост и Мозжечок имеет: продолговатый мозг, конечный мозг, промежуточный мозг, задний мозг, средний мозг.

Биология
Варолиев мост и Мозжечок имеет: продолговатый мозг, конечный мозг, промежуточный мозг, задний мозг, средний мозг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варолиев мост и мозжечок - являются частями заднего мозга
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