Варолиев мост и Мозжечок имеет: продолговатый мозг, конечный мозг, промежуточный мозг, задний мозг, средний мозг.
Биология
Варолиев мост и Мозжечок имеет: продолговатый мозг, конечный мозг, промежуточный мозг, задний мозг, средний мозг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варолиев мост и мозжечок - являются частями заднего мозга
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Скажите,что не так. Напишите сокращенную форму глаголов. Задание 3 Вставьте артикли там,где это необходимо