Ваш самолёт потерпел аварию при крушении или посадке. Ваши действия по сохранению собственной жизни в подобной ситуации?
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Ваш самолёт потерпел аварию при крушении или посадке. Ваши действия по сохранению собственной жизни в подобной ситуации?
Ответ(ы):
Гость:
Главное не паниковать. Это самое первое правило. А потом ли бо слушать, что говорят стюаржесы или выходить через замёпасной выход ( если же он там есть ))))
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