Ваше впечатление о любом музее надо описать где это когда ну в общем рассказать а ?? в музее ни разу небыл
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Ваше впечатление о любом музее надо описать где это когда ну в общем рассказать а ?? в музее ни разу небыл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарвиновский музей Впечатляющий огромный музей, много интересного об эволюции, интересно посмотреть на динозавров в полный рост, на различные экспозиции
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