Вася и Петя встали у разных концов конькобежной дорожки длинной 140 м и одновременно побежали на встречу друг другу. Вася побежал со скоростью 8 м/с, а Петя - со скоростью 6 м/с. Через сколько секунд они встретились?
Математика
Вася и Петя встали у разных концов конькобежной дорожки длинной 140 м и одновременно побежали на встречу друг другу. Вася побежал со скоростью 8 м/с, а Петя - со скоростью 6 м/с. Через сколько секунд они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если расстояние 140м. А скорость Васи - 8м/с , Пети 6 м/с , то их общяя скорость 6+8 = 14 м/с Если мы знаем расстояние и скорость узанем время по формуле t=s:t Расшиврую: время=расстояние:время, таким образом 140:14= 10 сек Ответ: Они встретились через 10 секунд.
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