Вася и Петя встали у разных концов конькобежной дорожки длинной 140 м и одновременно побежали на встречу друг другу. Вася побежал со скоростью 8 м/с, а Петя - со скоростью 6 м/с. Через сколько секунд они встретились?

Математика

Вася и Петя встали у разных концов конькобежной дорожки длинной 140 м и одновременно побежали на встречу друг другу. Вася побежал со скоростью 8 м/с, а Петя - со скоростью 6 м/с. Через сколько секунд они встретились?

Автор: Гость