Вася купил стержней для ручек на 12 р., а Максим - на 18 р. Один стержень стоит 3 р. На сколько больше стержней купил Максим?

Математика
Вася купил стержней для ручек на 12 р., а Максим - на 18 р. Один стержень стоит 3 р. На сколько больше стержней купил Максим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18-12=6(руб) 2)  6:3=2(стер.) Ответ:На 2 больше стержней купил Максим.
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