Вася купил стержней для ручек на 12 р., а Максим - на 18 р. Один стержень стоит 3 р. На сколько больше стержней купил Максим?

Математика

Вася купил стержней для ручек на 12 р., а Максим - на 18 р. Один стержень стоит 3 р. На сколько больше стержней купил Максим?

Автор: Гость