Вася поймал 49 окуней и карасей,причём количество окуней относилось к количеству карасеймккк 2:5.Сколько карасей поймал Вася? Помогите пожалуйста!)))))

Математика
Вася поймал 49 окуней и карасей,причём количество окуней относилось к количеству карасеймккк 2:5.Сколько карасей поймал Вася? Помогите пожалуйста!)))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 + 5 = 7 частей 49 : 7 = 7 - одна часть 2 * 7 = 14 окуней 5 * 7 = 35 карасей Ответ: Вася поймал 35 карасей.   
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