Вася поймал 49 окуней и карасей,причём количество окуней относилось к количеству карасеймккк 2:5.Сколько карасей поймал Вася? Помогите пожалуйста!)))))

Математика

Вася поймал 49 окуней и карасей,причём количество окуней относилось к количеству карасеймккк 2:5.Сколько карасей поймал Вася? Помогите пожалуйста!)))))

Автор: Гость