Вася посчитал что если каждая девочка принесет по 5 руб. А каждый мальчик потницы рубля там все 30 учащихся класса соберут 122 руб. Сколько в классе мальчиков
Математика
Вася посчитал что если каждая девочка принесет по 5 руб. А каждый мальчик потницы рубля там все 30 учащихся класса соберут 122 руб. Сколько в классе мальчиков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 8. 122÷30÷5=8....................
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