Вася задумал число и увеличил его на 18. Затем к результату прибавил утроенное задуманное число. В результате получил число 118.Какое число задумал Вася? Оформите решение задачи в виде уравнения.

Математика

Вася задумал число и увеличил его на 18. Затем к результату прибавил утроенное задуманное число. В результате получил число 118.Какое число задумал Вася? Оформите решение задачи в виде уравнения.

Автор: Гость