Вася задумал число и увеличил его на 18. Затем к результату прибавил утроенное задуманное число. В результате получил число 118.Какое число задумал Вася? Оформите решение задачи в виде уравнения.
Математика
Вася задумал число и увеличил его на 18. Затем к результату прибавил утроенное задуманное число. В результате получил число 118.Какое число задумал Вася? Оформите решение задачи в виде уравнения.
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