Вася задумал число,прибавил к нему 23,затем от результата отнял 145.В результате у него получилось-76. Какое число задумал Вася?
Математика
Вася задумал число,прибавил к нему 23,затем от результата отнял 145.В результате у него получилось-76. Какое число задумал Вася?
Ответ(ы):
Гость:
Х+23-145=76 х+23=76+145 х+23=221 х=221-23 х=198
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