Вася задумал число,прибавил к нему 23,затем от результата отнял 145.В результате у него получилось-76. Какое число задумал Вася?

Математика

Вася задумал число,прибавил к нему 23,затем от результата отнял 145.В результате у него получилось-76. Какое число задумал Вася?

Автор: Гость