Васятка на выходные должен был с мамой поехать зоопарк на был огорчён что из-за пл??хой погоды пришлось отменить поездку Помогите вставить запятые и точки

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Васятка на выходные должен был с мамой поехать зоопарк на был огорчён что из-за пл??хой погоды пришлось отменить поездку Помогите вставить запятые и точки

Автор: Гость