Васятка на выходные должен был с мамой поехать зоопарк на был огорчён что из-за пл??хой погоды пришлось отменить поездку Помогите вставить запятые и точки
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Васятка на выходные должен был с мамой поехать зоопарк на был огорчён что из-за пл??хой погоды пришлось отменить поездку Помогите вставить запятые и точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васятка на выходные должен был поехать с мамой в зоопарк, но был огорчён, что из-за плохой погоды пришлось отменить поездку.
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