Василий прочитал повесть за 2 дня .за первый день он прочитал 48 страниц.что на 7 стр??ниц больше.чем за второй день. сколько страниц занемает повесть.
Математика
Василий прочитал повесть за 2 дня .за первый день он прочитал 48 страниц.что на 7 стр??ниц больше.чем за второй день. сколько страниц занемает повесть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-7=41(страница) прочитал за второй день 48+41=89(страниц)в повести Ответ.89 страниц
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