Василий прочитал повесть за 2 дня .за первый день он прочитал 48 страниц.что на 7 стр??ниц больше.чем за второй день. сколько страниц занемает повесть.

Математика

Василий прочитал повесть за 2 дня .за первый день он прочитал 48 страниц.что на 7 стр??ниц больше.чем за второй день. сколько страниц занемает повесть.

Автор: Гость