Василь Быков Обелиск пересказ, пожалуйста

Замечательное произведение о войне ,о стойкости и верности . В маленькое Сельцо пришли фашисты .Некоторые местные стали полицаями .Больше всех лютовал Каин .А местный учитель Олесь Иванович Мороз стал продолжать работать в школе .На обвинения в предательстве он отвечал :"Не будем учить мы ,станут оболванивать они" Кроме того ,он был связным с партизанами .Однажды его ученики решили уничтожить полицаев во главе с Каином .Дети подпилили балки у моста ,и когда враги поехали ,мост обвалился .Мальчики ,увидев это ,побежали в сторону .Их заметили и всех арестовали ,а учителю ,который в это время был в партизанском отряде ,передали ультиматум : он должен сдаться ,тогда его учеников отпустят .И хотя учитель не верил немцам ,и детей отговаривал от диверсии ,он принял решение - выйти из леса ,он не смог ставить своих учеников без поддержки . Конечно, их казнили .Но учитель в трудную минуту был рядом с учениками и поддержал их ,а также помог одному из них бежать. Павел Миклашевич стал учителем и добивался ,чтобы имя Олеся Мороза было помещено на обелиске в их Сельце .А начальники - чиновники считали Мороза слабаком .так как он сдался врагу .Они не поняли и не оценили подвиг учителя . А В.Быков оценил .И мы тоже .