Васюткино Озиро: Трудности:1 не было желания,ни шевелится,разводить костёр.2 Хотел??сь есть и спать.3 Ноги издрябли и сморшлись от сырости. 4Кончались и Васюткины силы хотелось лечь и не двигаться. 5 Стучит выхлопная труда кат...
Литература
Васюткино Озиро: Трудности:1 не было желания,ни шевелится,разводить костёр.2 Хотел??сь есть и спать.3 Ноги издрябли и сморшлись от сырости. 4Кончались и Васюткины силы хотелось лечь и не двигаться. 5 Стучит выхлопная труда катера-бота . Выплыл Бот.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: жить то хочется, не будет костра не будет еды не будет еды не будет сил не будит сил умрешь 2:он отоспался и пошел разводить костер (спичек осталось мало) и потом зажарил там утку. 3:развел костер и высушил обувь. 4:ну ето естественно, 1 пробыть в лесу 5 дней( без взрослых) и всё себе добывать самому (это практически не под силу 13-и летнему мальчишки) 5: он начал полить из ружья и его заметили очень хорошее произведение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выпаривая 100 грамм воды из 400 грамм соли с массовой долей 50%.определить массовую до??ю соли в растворе после выпаривания
Английский язык
Окружающий мир