Вася придумал предложения с фразеологизмами. В каких предложениях фразеологизмы разрушены – утратили свой смысл? Запиши исправленные предложения. 1.На роду в театре было много – груше некуда было упасть. 2.Нужно хорош...
Вася придумал предложения с фразеологизмами. В каких предложениях фразеологизмы разрушены – утратили свой смысл? Запиши исправленные предложения. 1.На роду в театре было много – груше некуда было упасть. 2.Нужно хорошо подготовиться к соревнованиям, чтобы не ударить в лужу лицом. 3.На столе у Вовы такой беспорядок, что учебник днём с фонарём не найти. 4.Настю хлебом не корми, дай только книгу почитать.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) не груше,а яблоку.2)не в лужу,а в грязь.3) не с фонарём, а с огнём 4)Настю хлебом не корми, дай ей только книгу почитать. Здесь фразеологизм "хлебом не корми" - означает высокую тягу человека к чему-либо, в данном случае тягу к знаниям.