Вася придумал предложения с фразеологизмами. В каких предложениях фразеологизмы разрушены – утратили свой смысл? Запиши исправленные предложения. 1.На роду в театре было много – груше некуда было упасть. 2.Нужно хорош...

Вася придумал предложения с фразеологизмами. В каких предложениях фразеологизмы разрушены – утратили свой смысл? Запиши исправленные предложения. 1.На роду в театре было много – груше некуда было упасть. 2.Нужно хорошо подготовиться к соревнованиям, чтобы не ударить в лужу лицом. 3.На столе у Вовы такой беспорядок, что учебник днём с фонарём не найти. 4.Настю хлебом не корми, дай только книгу почитать.