Вася придумал предложения с фразеологизмами. в каких предложениях фразеологизмы разрушены - утратили свой смысл? запиши исправленные предложения.1. На роду в театре было много - груше некуда было упасть. 2. К об...

Вася придумал предложения с фразеологизмами. в каких предложениях фразеологизмы разрушены - утратили свой смысл? запиши исправленные предложения.1. На роду в театре было много - груше некуда было упасть. 2. К обеду ребята сильно проголодались, у всех был медвежий аппетит. 3.Настю хлебом не корми, дай только книгу почитать. 4.Нужно хорошо подготовиться к соревнованиям, чтобы не ударить лицом в грязь. 5. На столе у Вовы такой беспорядок, что учебник днем с фонарём не найти.