Вася утверждает, что у него есть два восьмиугольника, из которых он может сложить как прямоугольник 4х6, так и прямоугольник 3х8. Прав ли он?
Разное
Вася утверждает, что у него есть два восьмиугольника, из которых он может сложить как прямоугольник 4х6, так и прямоугольник 3х8. Прав ли он?
Ответ(ы):
Гость:
Нет, он не прав. два восмиугольника будет 16 углов, а прямоугольник 6*4=24, 3*8=24
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