Вася утверждает, что у него есть два восьмиугольника, из которых он может сложить как прямоугольник 4х6, так и прямоугольник 3х8. Прав ли он?

Разное

Вася утверждает, что у него есть два восьмиугольника, из которых он может сложить как прямоугольник 4х6, так и прямоугольник 3х8. Прав ли он?

Автор: Гость