Вдоль двух улиц посадили деревья. Кол-во деревьев на 1-ой улице в 1,4 раза больше чем на 2-ой. Если пересадить 13 деревьев с 1-ой улицы на вторую то количество деревьев будет равно. Сколько деревьев на каждой улице? Помогите ...
Математика
Вдоль двух улиц посадили деревья. Кол-во деревьев на 1-ой улице в 1,4 раза больше чем на 2-ой. Если пересадить 13 деревьев с 1-ой улицы на вторую то количество деревьев будет равно. Сколько деревьев на каждой улице? Помогите составить условие и решение!!! Спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
(x * 1,4)- 13= x+13 1,4x-x=13+13 0,4x=26 x=26:0,4 x=65 - деревьев на второй улице 65* 1,4=91-дерево на первой улице
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