Вдоль двух улиц посадили деревья. Кол-во деревьев на 1-ой улице в 1,4 раза больше чем на 2-ой. Если пересадить 13 деревьев с 1-ой улицы на вторую то количество деревьев будет равно. Сколько деревьев на каждой улице? Помогите ...

Математика

Вдоль двух улиц посадили деревья. Кол-во деревьев на 1-ой улице в 1,4 раза больше чем на 2-ой. Если пересадить 13 деревьев с 1-ой улицы на вторую то количество деревьев будет равно. Сколько деревьев на каждой улице? Помогите составить условие и решение!!! Спасибо.

Автор: Гость