Вдруг раздается мощный гул разобрать по членам предложения

Вдруг раздается мощный гул разобрать по членам предложения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вдруг - наречие раздался - глагол мощный - прилагательное гул - сущ.
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