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Вдруг раздается мощный гул разобрать по членам предложения
Вдруг раздается мощный гул разобрать по членам предложения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вдруг - наречие раздался - глагол мощный - прилагательное гул - сущ.
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