Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. синтаксический разбор
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Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. синтаксический разбор
Ответ(ы):
Гость:
Невосклецательное, повествовательное, распространённое
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