Вечер добрый, интересует вопрос о создании переменной точек в коде с заранее зада??ными точками. Да, звучит смазано и непонятно, сейчас постараюсь показать на примере. var a : array of Point := ( (x1, y1), (x2, y2), ... , (xN,...

Информатика

Вечер добрый, интересует вопрос о создании переменной точек в коде с заранее зада??ными точками. Да, звучит смазано и непонятно, сейчас постараюсь показать на примере. var a : array of Point := ( (x1, y1), (x2, y2), ... , (xN, yN) ); Что то вроде того. Переменная a типа массива точек с задаваемыми при его создании точками. При попытки реализации возникает ошибка: Нельзя преобразовать тип ArrayConst к System.Drawing.Point Что нужно сделать, чтобы исправить данную ошибку. Готов к критике и буду рад выслушать все ваши предложения.

Автор: Гость