Вечер добрый, интересует вопрос о создании переменной точек в коде с заранее зада??ными точками. Да, звучит смазано и непонятно, сейчас постараюсь показать на примере. var a : array of Point := ( (x1, y1), (x2, y2), ... , (xN,...
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Вечер добрый, интересует вопрос о создании переменной точек в коде с заранее зада??ными точками. Да, звучит смазано и непонятно, сейчас постараюсь показать на примере. var a : array of Point := ( (x1, y1), (x2, y2), ... , (xN, yN) ); Что то вроде того. Переменная a типа массива точек с задаваемыми при его создании точками. При попытки реализации возникает ошибка: Нельзя преобразовать тип ArrayConst к System.Drawing.Point Что нужно сделать, чтобы исправить данную ошибку. Готов к критике и буду рад выслушать все ваши предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо создавать массив примерно так: var m:array of Point:=( new Point(0,25), new Point(0,0), new Point(3,0), new Point(3,12), new Point(16,0), new Point(20,0), new Point(10,10), new Point(20,25), new Point(16,25), new Point(7,12), new Point(3,16), new Point(3,25));
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