Вечером утка провела всех утят длинной веревочкой по сухой тропинке. Прошли они, черненькие, под самым носом важной курицы. Выпиши из текста имена существительные и прилагательные в начальной форме.

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Вечером утка провела всех утят длинной веревочкой по сухой тропинке. Прошли они, черненькие, под самым носом важной курицы. Выпиши из текста имена существительные и прилагательные в начальной форме.

Автор: Гость