Ведро горячей вды,температцра которой 100°С,а масса 10 кг,остывает до комнотной температуры(20°С).Какое кол-во теплоты вода отдаст окружающим телам и воздуху?

Физика

Ведро горячей вды,температцра которой 100°С,а масса 10 кг,остывает до комнотной температуры(20°С).Какое кол-во теплоты вода отдаст окружающим телам и воздуху?

Автор: Гость