Ведро горячей вды,температцра которой 100°С,а масса 10 кг,остывает до комнотной температуры(20°С).Какое кол-во теплоты вода отдаст окружающим телам и воздуху?
Физика
Ведро горячей вды,температцра которой 100°С,а масса 10 кг,остывает до комнотной температуры(20°С).Какое кол-во теплоты вода отдаст окружающим телам и воздуху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула: Q=cm(t1-t2) Решение: 42000*10*(100-20)=33600000=33.6МДж Ответ: Количество отданное водой равно 33.6 МДж
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