Ведро вмещается 8л молока,а кувшин-в 4 раза меньше.Сколько потребуется кувшинов,чт??бы разлить 10л молока

Математика
Ведро вмещается 8л молока,а кувшин-в 4 раза меньше.Сколько потребуется кувшинов,чт??бы разлить 10л молока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)8/4=2 2)10/2=5 ответ 5 кувшинов
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