величина одного из углов равна36градусов,а величины 2х других относятся как 5:3.определить вид треугольника

Геометрия
величина одного из углов равна36градусов,а величины 2х других относятся как 5:3.определить вид треугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-36=144   5+3=8 144/8=18 18*5=90 18*3=54 Прямоугольный  
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