Величина одного из углов ромба на 40 градусов больше величины другого угла ромба. Найдите величины углов ромба.
Геометрия
Величина одного из углов ромба на 40 градусов больше величины другого угла ромба. Найдите величины углов ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+40)+(х+40)+х+х=360; х+40+х+40+х+х=360; 4х=360-40-40; 4х=280; х=280:4 х=70 градусів. І і ІІІ кут=по 70 градусів ІІ і IV кути= по 70+40=110 градусів
Гость:
2x+2y=360 x=y+40 2(y+40)+2y=360 2y+80+2y=360 4y=280 y=70 x=70+40 x=110 углы: 70,70,110,110
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