Велик телом да мал делом какойподеж у слова делои
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Велик телом да мал делом какойподеж у слова делои
Ответ(ы):
Гость:
Кем?чем?-делом-Творительный падеж
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