Великобритания по режиму правления какая? Демократическая Тоталитарная Авторитарная

Великобритания по режиму правления какая? Демократическая Тоталитарная Авторитарная

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Демократическая вот так вот
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