Великобритания : развитие страны в 30е года

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Недовольство населения политикой консерваторов привело к поражению их на парламентских выборов 1929 г. лейбористы одержали победу, хотя и не имели абсолютного большинства в палате общин. Правительство вновь сформировал Макдональд. При передвибош чей кампании они обещали осуществить широкие социальные программы! восстановить дипломатические отношения с СССР. Лейбористы пришли к власти в неблагоприятный момент. В начале 1930 г. Великобританию охватил экономический кризис. Пои уравнений с США, Германией и Францией промышленное поделочный ство в стране сократилось ненамного, поскольку британская екои номики не знала "процветания" в 20-х годах. Больше постражи дали традиционные отрасли промышленности. Экспорт уменьшился вдвое! Упадок экономики привел к снижению жизненного уровня насе-И ления. В разгар кризиса каждый четвертый трудящийся не имел работы.! Итак, лейбористам не удалось выполнить свои обещания в га-и лугу внутренней политики. А антикризисные меры (снижение за-1 заработной платы, уменьшение пособия по безработице, не было от-J новлено 7-часовой рабочий день на шахтах, хранились анти4 профсоюзные законы и т.д.) еще больше подорвали доверие избирателей! В стране началась новая волна забастовок, демонстраций, "голодных походов" безработных. Не имея единого взгляда на выход из кризиса, в правительстве произошел] раскол, который закончился отставкой кабинета. В 1931 г. Макдональд сформировал так называемый "национальное правительство" с лейбористов, консерваторов и либералов. "Национальное правительство" вообще проводил консервативную политику. Происходило дальнейшее свертывание социальных программ. Чтобы поднять авторитет своих реформ, правительство начинает заоща-и обращения с себя: Макдональд уменьшил свой заработок премьера на 20%. Королевская семья уменьшила на 10% финансовые средства, выделяемые государством на ее содержание. На выборах 1931 г. коалиция получила 497 мандатов против 46 у лейбористов. В 1931 г. был ликвидирован золотой стандарт фунта стерлинга и] образовано стерлинговую зону, объединявшая страны, которые использовали английскую валюту для взаиморасчетов. А в 1932 г. Великобритания отказалась от свободной торговли и ввела протекционистские законы. Эти меры повысили конкурентоспособность английских товаров, помогли избежать значительного падения производства и финансового кризиса. С целью сбить социальную напряженность и организовать адресную сис-и тему помощи пострадавшим от кризиса, были приняты Акт о страховании по безработице и закон о районах, пострадавшие от бедствия.Обострение социальных проблем привело к росту вли-1 ную крайних сил - коммунистов и фашистов. Однако они не имели в Англии достаточной социальной базы. К тому же британское общество, воспитанное на парламентских традициях, не воспринимало их методов борьбы. Чтобы окончательно охладить радикальные элементы, в 1934 г. принят закон "О подстрекательство к бунту", а в 1937 г. - Акт об общественном порядке. После очередных парламентских выборах 1935 г. Макдональд уступил кресло премьера в пользу лидера консерваторов С. Болдуина. Новому правительству пришлось решать, кроме экономических проблем, династический кризис, который разгорелся в 1936 г. В этом году умер король Георг V, который сумел за время своего правления укрепить роль династии в жизни Англии. Наследником престола стал Эду-ард VIII, который подверг монархию серьезным испытанием. Поводом к династической кризиса стало желание Эдуарда VIII жениться на американке Уоллис Симпсон, которая уже до этого была дважды замужем и не имела знатного происхождения. По традициям, исторически сложившихся английский монарх является одновременно и главой английской церкви. Женитьба на этой женщине было бы серьезным ударом по престижу монархии, по традициям государства и общества. В ответ на желание короля правительство и королевская семья решительно заявили "Или трон, или Симпсон". Эдуард выбрал Уоллис Симпсон. Он отрекся от престола в пользу младшего брата Альберта, который стал королем под именем Георга VI. После преодоления династической кризиса С. Болдуин решил на этой волне популярности оставить кресло премьера. В 1937 г. премьер-министром стал Невилл Чемберлен. Он имел посредственные способности и занял этот пост благодаря аристократическом происхождению и родственным связям. Консерваторы проводили внутреннюю политику, направленную на сохранение существующих порядков, а во внешней придерживались политики "умиротворения".