Велосепидист был в пути 3 часа причем за каждый последуйщий час он проезжал в 2 раз?? меньше пути чем за предыдуший сколько км он проехал за последний час если весь путь составил 49 км

Математика

Велосепидист был в пути 3 часа причем за каждый последуйщий час он проезжал в 2 раз?? меньше пути чем за предыдуший сколько км он проехал за последний час если весь путь составил 49 км

Автор: Гость