Велосепидист был в пути 3 часа причем за каждый последуйщий час он проезжал в 2 раз?? меньше пути чем за предыдуший сколько км он проехал за последний час если весь путь составил 49 км
Математика
Велосепидист был в пути 3 часа причем за каждый последуйщий час он проезжал в 2 раз?? меньше пути чем за предыдуший сколько км он проехал за последний час если весь путь составил 49 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х + 2х + х = 49 7х = 49 х = 7 2х = 14 4х = 28 .
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