Велосепидисты за 3 дня проехали 144 км.В первый день они проехали 1/3 всего пути , а во второй 5/12 всего пути . сколько километров они проехали за третий день ?

Математика

Велосепидисты за 3 дня проехали 144 км.В первый день они проехали 1/3 всего пути , а во второй 5/12 всего пути . сколько километров они проехали за третий день ?

Автор: Гость