Велосепидисты за 3 дня проехали 144 км.В первый день они проехали 1/3 всего пути , а во второй 5/12 всего пути . сколько километров они проехали за третий день ?
Математика
Велосепидисты за 3 дня проехали 144 км.В первый день они проехали 1/3 всего пути , а во второй 5/12 всего пути . сколько километров они проехали за третий день ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день они проехали 144*1/3= 48 км Во второй день 144*5/12= 60 км В третий день 144-(48+60)= 36 км
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