Велосипедист Андрей ехал со скоростью 8 3\4 км\ час а, велосипедист Богдан со скорос??ью в 1 1\7раза больше. Каким было расстояние между велосипедистами сначала, если Богдан догнал Андрея через 3 4\5 часа после того как они одн...

Математика

Велосипедист Андрей ехал со скоростью 8 3\4 км\ час а, велосипедист Богдан со скорос??ью в 1 1\7раза больше. Каким было расстояние между велосипедистами сначала, если Богдан догнал Андрея через 3 4\5 часа после того как они одновременно начали двигаться?

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