Велосипедист Андрей ехал со скоростью 8 3\4 км\ час а, велосипедист Богдан со скорос??ью в 1 1\7раза больше. Каким было расстояние между велосипедистами сначала, если Богдан догнал Андрея через 3 4\5 часа после того как они одн...
Математика
Велосипедист Андрей ехал со скоростью 8 3\4 км\ час а, велосипедист Богдан со скорос??ью в 1 1\7раза больше. Каким было расстояние между велосипедистами сначала, если Богдан догнал Андрея через 3 4\5 часа после того как они одновременно начали двигаться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 3/4 км/ч*1 1/7=35/4*8/7=10 км/ч (скорость Богдана) 10 км/ч-8 3/4 км/ч=1 1/4 км/ч (скорость, с какой Богдан догонял Андрея) S=Vt 1 1/4 км/ч*3 4/5 ч=5/4*19/5=19/4=4 3/4 км Ответ: сначала между велосипедистами было 4 3/4 км
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