Велосипедист двигался 0,5 ч со скоростью 15 км/ч и1,5ч со скоростью 10 км/ч.Какой путь преодолел велосипедист за 2ч?

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Велосипедист двигался 0,5 ч со скоростью 15 км/ч и1,5ч со скоростью 10 км/ч.Какой путь преодолел велосипедист за 2ч?

Автор: Гость