Велосипедист едет по прямому шоссе с скоростью 18км/ч с какой скоростью будет ехат?? велосипедист если ему в спину будет дуть ветер со скоростью 5км/с а если ветер будет дуть в лицо сколько

Математика

Велосипедист едет по прямому шоссе с скоростью 18км/ч с какой скоростью будет ехат?? велосипедист если ему в спину будет дуть ветер со скоростью 5км/с а если ветер будет дуть в лицо сколько

Автор: Гость