Велосипедист едет по прямому шоссе с скоростью 18км/ч с какой скоростью будет ехат?? велосипедист если ему в спину будет дуть ветер со скоростью 5км/с а если ветер будет дуть в лицо сколько

Математика
Велосипедист едет по прямому шоссе с скоростью 18км/ч с какой скоростью будет ехат?? велосипедист если ему в спину будет дуть ветер со скоростью 5км/с а если ветер будет дуть в лицо сколько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+5=23 км/с 18-5=13 км/с
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