Велосипедист ехал от посёлка до станции сначала 30 мин по грунтовой дороге,а затем 40 мин по шоссе.С какой скоростью ехал велосипедистпо шоссе, если она на 4 км/ч больше,чем с корость по грунтовой дороге,а расстояние ...

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Велосипедист ехал от посёлка до станции сначала 30 мин по грунтовой дороге,а затем 40 мин по шоссе.С какой скоростью ехал велосипедистпо шоссе, если она на 4 км/ч больше,чем с корость по грунтовой дороге,а расстояние от посёлка до станции 12 км?

Автор: Гость