Велосипедист ехал от посёлка до станции сначала 30 мин по грунтовой дороге,а затем 40 мин по шоссе.С какой скоростью ехал велосипедистпо шоссе, если она на 4 км/ч больше,чем с корость по грунтовой дороге,а расстояние ...
Алгебра
Велосипедист ехал от посёлка до станции сначала 30 мин по грунтовой дороге,а затем 40 мин по шоссе.С какой скоростью ехал велосипедистпо шоссе, если она на 4 км/ч больше,чем с корость по грунтовой дороге,а расстояние от посёлка до станции 12 км?
Ответ(ы):
Гость:
Найдём скорость,с который ехал по грунтовой дороге. 1)30:12=2.5(км/ч)по грунтовой. 2)2.5+4=6.5(км/ч)по шоссе. Ответ:По шоссе ехал со скоростью 6.5км/ч
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