Велосипедист ехал 3 ч со скоростью 12 км/ч.После этого ему осталось проехать в 2 раза больше того,что он проехал.Сколько всего км он должен был проехать?

Математика
Велосипедист ехал 3 ч со скоростью 12 км/ч.После этого ему осталось проехать в 2 раза больше того,что он проехал.Сколько всего км он должен был проехать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 x 12 = 36 км за три часа 2) 36 x 2 = 72 км осталось проехать 3) 72 + 36 = 108 всего. Удачи)
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