Велосипедист ехал 3 ч со скоростью 12 км/ч.После этого ему осталось проехать в 2 раза больше того,что он проехал.Сколько всего км он должен был проехать?

Математика

Велосипедист ехал 3 ч со скоростью 12 км/ч.После этого ему осталось проехать в 2 раза больше того,что он проехал.Сколько всего км он должен был проехать?

Автор: Гость