Велосипедист и мотоцикл выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков.Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч , а мотоциклист-- 40 км/ч. ------------------------------------------------------------------------------...

Математика
Велосипедист и мотоцикл выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков.Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч , а мотоциклист-- 40 км/ч. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста.. _____________________________________________________________________2) На сколько километров велосипедист и мотоцикл приблизятся за 2 часа???
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