Велосипедист и пешеход находились в пути 20 мин.Велосипедист всё это время ехал со скоростью 280м/мин.а пешеход шёл со скоростью 80 м/мин.На сколько н а большее расстояние проехал за это время велосипедист ?С помощью какого числового выражения можно ответить на вопрос задачи?