Велосипедист и пешеход находились в пути 20 мин.Велосипедист всё это время ехал со скоростью 280м/мин.а пешеход шёл со скоростью 80 м/мин.На сколько н а большее расстояние проехал за это время велосипедист ?С помощью ...
Велосипедист и пешеход находились в пути 20 мин.Велосипедист всё это время ехал со скоростью 280м/мин.а пешеход шёл со скоростью 80 м/мин.На сколько н а большее расстояние проехал за это время велосипедист ?С помощью какого числового выражения можно ответить на вопрос задачи?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Путь - 20 мин Велосипедист - 280 м/мин Пешеход - 80 м/мин 1) 280 · 20 = 5600 (м) - скорость велос. 2) 80 · 20 = 1600 (м) - скорость пеш. 3) 5600 - 1600 = 4000 (м) Ответ: Велосипедист проехал на 4000 метров больше чем пешеход.