Велосипедист объехал вокруг жилого дома, имеющего форму квадрата со стороной 250 м.Начертите в тетради троекторию движения велосипедиста

Физика

Велосипедист объехал вокруг жилого дома, имеющего форму квадрата со стороной 250 м.Начертите в тетради троекторию движения велосипедиста

Автор: Гость