Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину оставшегося пути со скоростью 15 км/ч, а последний участок - шёл со скоростью 6 км/ч. Какова с редняя скорость на всём пути. Решите п...
Разное
Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину оставшегося пути со скоростью 15 км/ч, а последний участок - шёл со скоростью 6 км/ч. Какова с редняя скорость на всём пути. Решите пожалуйста через Дано | Решение. Заранее огромное спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью V1=20 км/ч, а потовину оставшегося пути со скоростью V2=15 км/ч, а последний участок шел со скоростью V3=6 км/ч. найти среднюю скорость на всем пути. так как S2=S3 то Vср23= (S2+S3)/(t2+t3)=2*S2/(S2/V2+S2/V3)=2*V2*V3/(V2+V3)= =2*15*6/(15+6)=180/21=8,57 Vср = (S1 +S23)/(t1+t2+t3)= (V1*t1+Vср23*t1)/2*t1=(V1+Vср23)/2 так как t1=(t2+t3) то Vср =(V1 +Vср23)/2=(20+8,57)/2=14,286 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Можно ли расставить целые числа на гранях куба таким образом, чтобы сумма любых двух чисел на соседних гранях была нечетным числом
Разное
Напишите в Паскаль программу, но для начала ответьте на вопрос. Из перечисленых ниже устройств компьютера выберите устройство ввода информации:а) м...
Разное
Хатира ханум на 2 года младше утроенного возраста своей дочери. Сколько лет Хатире ханум, если им вместе 50 лет?
Разное
Определить скорость, ускорение и координату x точки в момент времени равный 5 секундам, если уравнение движения материальной точки имеет вид x=A+Bt...