Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину оставшегося пути со скоростью 15 км/ч, а последний участок - шёл со скоростью 6 км/ч. Какова с редняя скорость на всём пути. Решите п...

Гость: Гость:

Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью V1=20 км/ч, а потовину оставшегося пути со скоростью V2=15 км/ч, а последний участок шел со скоростью V3=6 км/ч. найти среднюю скорость на всем пути. так как S2=S3 то Vср23= (S2+S3)/(t2+t3)=2*S2/(S2/V2+S2/V3)=2*V2*V3/(V2+V3)= =2*15*6/(15+6)=180/21=8,57 Vср = (S1 +S23)/(t1+t2+t3)= (V1*t1+Vср23*t1)/2*t1=(V1+Vср23)/2 так как t1=(t2+t3) то Vср =(V1 +Vср23)/2=(20+8,57)/2=14,286 м/с