Велосипедист предполагал проехать дистанцию в 120км с некоторой скоростью.Но он ехал на 6км/ч меньшей и поэтому прибыл в пункт назначения на 1 ч прохожей ,чем предполагал .С к акой скоростью ехал волосипедист?
Математика
Велосипедист предполагал проехать дистанцию в 120км с некоторой скоростью.Но он ехал на 6км/ч меньшей и поэтому прибыл в пункт назначения на 1 ч прохожей ,чем предполагал .С к акой скоростью ехал волосипедист?
Ответ(ы):
Гость:
Х - реальная скорость велосипедиста (х + 6) - предполагаемая скорость велосипедиста120:х -реальное время в пути120:(х + 6) - предполагаемое время, которое на 1 час меньше.Уравнение:120:х - 120:(х + 6) = 1120·(х + 6) - 120х = х·(х + 6)120х + 720 - 120х = х + 6хх + 6х - 720 = 0D = 36 + 2880 = 2916√D = 54х = (-6 - 54):2 = -30 не подходит, т.к. скорость не может быть отрицательнойх = (-6 + 54):2 = 24Ответ: реальная скорость велосипедиста равна 24км/ч
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