Велосипедист предполагал проехать дистанцию в 120км с некоторой скоростью.Но он ехал на 6км/ч меньшей и поэтому прибыл в пункт назначения на 1 ч прохожей ,чем предполагал .С к акой скоростью ехал волосипедист?

Математика

Велосипедист предполагал проехать дистанцию в 120км с некоторой скоростью.Но он ехал на 6км/ч меньшей и поэтому прибыл в пункт назначения на 1 ч прохожей ,чем предполагал .С к акой скоростью ехал волосипедист?

Автор: Гость