Велосипедист проехал 15 км с определенной скоростью и еще 6 км со скоростью на 3 км/ч меньше первоначальной. На весь путь он затратил 1,5 ч. Найдите скорости велосипедиста, с которыми он ехал.
Велосипедист проехал 15 км с определенной скоростью и еще 6 км со скоростью на 3 км/ч меньше первоначальной. На весь путь он затратил 1,5 ч. Найдите скорости велосипедиста, с которыми он ехал.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х начальная скорость на участке 15 км 15/х время на участке 15 км (Х-3) скорость на участке 6 км 6/(х-3) время на участке 6 км 15/х+6/(х-3)=1,5 10(х-3)+4х=х(х-3) 10х-30+4х=х-3х х-17х+30=0 D=289-120=169 х=(17+13)/2=15 км/ч начальная скорость х=(17-13)/2=2 не подходит 15-3=12 км/ч вторая скорость Ответ: 15 и 12 км/ч