Велосипедист проехал 30 км от города до турбазы. На обратном пути он ехал 2 ч с той ж?? скоростью, а затем на 3 км/ч быстрее и затратил на обратный путь на 0,1 ч меньше, чем на путь из города до турбазы. Какое время затратил ве...

Математика

Велосипедист проехал 30 км от города до турбазы. На обратном пути он ехал 2 ч с той ж?? скоростью, а затем на 3 км/ч быстрее и затратил на обратный путь на 0,1 ч меньше, чем на путь из города до турбазы. Какое время затратил велосипедист на обратный путь? /Помогите, пожалуйста, составьте только таблицу, остальное решу сама. Тема: "Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций"/

Автор: Гость