Велосипедист проехал 30 км от города до турбазы. На обратном пути он ехал 2 ч с той ж?? скоростью, а затем на 3 км/ч быстрее и затратил на обратный путь на 0,1 ч меньше, чем на путь из города до турбазы. Какое время затратил ве...
Математика
Велосипедист проехал 30 км от города до турбазы. На обратном пути он ехал 2 ч с той ж?? скоростью, а затем на 3 км/ч быстрее и затратил на обратный путь на 0,1 ч меньше, чем на путь из города до турбазы. Какое время затратил велосипедист на обратный путь? /Помогите, пожалуйста, составьте только таблицу, остальное решу сама. Тема: "Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций"/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х= скорость велосипедиста от города до турбазы=) y= общее время обратного пути. система : 1)xy=30 2)30/x - 30/[(2x + (x+3)(y-2))/2+(y-2)] остальное сама
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