Велосипедист проехал одну треть всего пути со скоростью 40 км/что,три четверти ост??вшегося пути со скоростью 30 км/что,а оставшийся путь- со скоростью 60 км/ч.найдите среднюю путевуюю скорость

Гость: Гость:

1) Первый участок T1=L/(3*V1) -> T1=L/120 Второй участок T2=((L-L/3)*3/4)/V2=(2/3*3/4*L)/V2=L/(2*V2) -> T2=L/60 Третий участок T3=(L-L/2-L/3)/V3=L/(6*V3) ->T3=L/360 2) Средняя путевая скорость это весь путь делить на всё время, где всё время T=T1+T2+T3 T=L/120+L/60+L/360=3L/360+6L/360+L/360=10L/360 3) Тогда V=L/T=L*360/10L=360/10=36 км/ч