Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч.Возвращаясь из В в А ,он разлив скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В Сколько километров между А иВ?

Алгебра

Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч.Возвращаясь из В в А ,он разлив скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В Сколько километров между А иВ?

Автор: Гость