Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч.Возвращаясь из В в А ,он разлив скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В Сколько километров между А иВ?
Алгебра
Велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч.Возвращаясь из В в А ,он разлив скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше,чем на путь из А в В Сколько километров между А иВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х будет расстояние.15мин = 0,25x/12-x/18=1/46х-4х=182х=18х=9
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