Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?

Математика
Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/2=15км/ч-скорость велосипедиста,90/15=6часов Ответ:за 6 часов
Гость:
1) 30:2=15 км/ч - скорость велосипедиста. 2)90:15=6 ч - за столько проедет велосипедист 90 км, двигаясь 15 км/ч.                          Ответ: 6 часов.
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