Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?

Математика

Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?

Автор: Гость