Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?
Математика
Велосипедист проехал за 2 часа 30 км.За сколько часов,двигаясь так же,он преодолеет расстояние в 90 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30/2=15км/ч-скорость велосипедиста,90/15=6часов Ответ:за 6 часов
Гость:
1) 30:2=15 км/ч - скорость велосипедиста. 2)90:15=6 ч - за столько проедет велосипедист 90 км, двигаясь 15 км/ч. Ответ: 6 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Точка A лежит на отрезке BC. Каким из чисел: -2; -0,5; 0; 0,3; 1,5 - может выражаться длина отрезка BA, если за единицу измерения принять отрезок BC?
Математика
В четырехугольнике ABCD сторона AD на 4 см 6 мм больше стороны AB, а AB=BC=CD=13 см. Найдите периметр четырехугольника ABCD.
Геометрия
Величина одного из углов ромба на 40 градусов больше величины другого угла ромба. Найдите величины углов ромба.